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Трамп нашел нового главу аппарата Белого дома

15.12.2018

Президент США Дональд Трамп сообщил, что исполнять обязанности главы аппарата Белого дома будет директор административно-бюджетного управления администрации Мик Малвейни (Mick Mulvaney).

«Я рад объявить, что Мик Малвейни, директор административно-бюджетного управления станет и.о. руководителя аппарата Белого дома, заменив генерала Джона Келли», — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что Джон Келли подаст в отставку. СМИ писали об ухудшении отношений Келли и президента, которые даже перестали общаться друг с другом.

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