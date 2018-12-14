Вице-губернатора Псковской области задержали за взятку

В отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в Пскове, занизив его стоимость на 1,5 млн рублей. Взятка была дана за обеспечение победы компании в конкурсе на право заключения госконтракта на строительство медицинского учреждения в Псковской области.

Кузнецов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. У вице-губернатора изъята ID-карта, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике.