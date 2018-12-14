В Госдуму внесли законопроект {об автономной работе рунета}

В Государственную думу внесен законопроект, который подразумевает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае отключения от иностранных серверов.
Авторами поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» стали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.Как пишет «КоммерсантЪ», поправками «определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения», а также «создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи». Определяются также «трансграничные линии связи и точки обмена трафиком», а их «владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком». Кроме того, «предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика»: они должны будут «ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика».
Парламентарии решили разработать этот законопроект «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». В документе, принятом американскими властями, «Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак», а Вашингтон угрожает России, Ирану и Северной Корее «соответствующим наказанием» за «безответственные кибератаки», которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, пояснили авторы российского законопроекта, отмечает РБК.
«Медуза» напоминает, что российские власти разрабатывают системы для автономной работы интернета как минимум с 2014 года, когда Минкомсвязи провело учения по отключению от международного интернета.