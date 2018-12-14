В Госдуму внесли законопроект {об автономной работе рунета}

В Государственную думу внесен законопроект, который подразумевает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае отключения от иностранных серверов.

Авторами поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» стали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.