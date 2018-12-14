Суд отменил арест {активиста Сергея Мохнаткина}

Архангельский областной суд отменил решение об аресте заключенного активиста Сергея Мохнаткина. Кроме того, суд, отменив решение Исакогорского районного суда, решил отпустить Мохнаткина из-под стражи, сообщает «Медиазона».

На Мохнаткина, который находится в заключении с 2014 года по обвинению в нападении на полицейского, в конце ноября — незадолго до освобождения — завели новое уголовное дело о дезорганизаци деятельности колонии. Его этапировали из колонии сначала в больницу, затем — в СИЗО, после — в суд, где его не стали арестовывать из-за состояния здоровья. Тогда заключенного вернули в колонию, где суд арестовал его на выездном заседании.

Сергей Мохнаткин — регулярный участник акций «Стратегия-31», по итогам которых он дважды — 31 декабря 2009 и 2013 годов — становился фигурантом уголовных дел о применении насилия к полицейским.