ФОМ: россияне {затрудняются в выборе политика года}

34% россиян, опрошенных социологами Фонда «Общественное мнение», затруднились с выбором политика 2018 года, 29% респондентов выбрали президента Владимира Путина, а 17% сказали, что в стране нет политика, достойного звания человека года.Согласно результатам исследования, на втором месте после Путина стоит глава МИД Сергей Лавров (7%), а на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4%). Министра обороны Сергея Шойгу назвали 3% респондентов, а бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина — 2%.
За оппозиционера Алексея Навального, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, мэра Москвы Сергея Собянина, премьер-министра Дмитрия Медведева высказались по 1% опрошенных.