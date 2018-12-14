Close

ФОМ: россияне {затрудняются в выборе политика года}

14.12.2018

34% россиян, опрошенных социологами Фонда «Общественное мнение», затруднились с выбором политика 2018 года, 29% респондентов выбрали президента Владимира Путина, а 17% сказали, что в стране нет политика, достойного звания человека года.

Согласно результатам исследования, на втором месте после Путина стоит глава МИД Сергей Лавров (7%), а на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4%). Министра обороны Сергея Шойгу назвали 3% респондентов, а бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина — 2%.

За оппозиционера Алексея Навального, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, мэра Москвы Сергея Собянина, премьер-министра Дмитрия Медведева высказались по 1% опрошенных. 
Telegram
WhatsApp
Фонд
×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.