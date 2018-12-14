Бывшего замглавы «Военторга» в США {обвинили в выводе денег из России}

Власти США подозревают 57-летнего бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их знакомых в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.Об этом стало известно после обыска ФБР в доме Тейфа, который прошел 5 декабря, пишет РБК. Тейф на момент совершения преступлений занимал пост замгендиректора российского ОАО «Военторг». Его американские правоохранительные органы также подозревают в попытке организации заказного убийства предполагаемого любовника жены.
Обвинения против Тейфа были выдвинуты 8 ноября. Как следует из материалов следствия, между 2010 и 2012 годами Тейф, находясь на посту замглавы «Военторга», требовал «откаты» от подрядчиков Минобороны России. За два года он получил $150 млн. Деньги Тейф получал наличными, а затем выводил их из России через зарубежные счета, утверждается в материалах дела. Тейф и его супруга открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках и получили чрез офшоры 294 перевода на общую сумму $40 млн.
Таким образом, в США Тейфам и их сообщникам выдвинуты обвинения в «сговоре <...> с целью совершить преступления против Соединенных Штатов». Их обвиняют в нарушении статьи 1957 раздела 18 свода законов США. В этой статье говорится о недопустимости реализации финансовых операций на сумму выше $10 тыс. с использованием средств, полученных преступным путем. В случае с Тейфами, их обвиняют в «хищении средств у российского государства».