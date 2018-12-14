Составление протоколов на Навального {отложили}

Составлять протоколы об административном нарушении за неудаление из интернета фильма «Он вам не Димон» на Алексея Навального пока не стали.

«Классическая ситуация. Позавчера: вам три повестки, составим три протокола, посадим на 30 суток за неудаление «Он вам не Димон» из интернета. Вчера: пишу об этом пост. Сегодня утром: зачем пришли? Для составления протокола по повестке? Мы передумали, потом составим. Уходите скорее», — описал ситуацию Навальный в Twitter.

13 декабря он сообщил, что его вызвали к судебному приставу для составления протоколов из-за неисполнения решений судов об удалении фильма «Он вам не Димон» и информации о бизнесмене Сергее Михайлове. Удалить ролик «Он вам не Димон» требовал бизнесмен Алишер Усманов и фонд «Соцгоспроект», а информацию о Михайлове — сам бизнесмен. Он хочет, чтобы пропала информация о том, как Путин дарил ему часы, уточнил Навальный.

В октябре в российское законодательство были внесены поправки о том, что неисполнение требования суда удалить из интернета информацию может караться штрафом до 25 тыс. рублей, арестом до десяти суток или обязательными работами.