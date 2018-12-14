С координатора петербургского штаба Навального прокуратура требует 11 млн рублей

Прокуратура Петербурга обратилась суд с иском к координатору местного штаба Навального Денису Михайлову и пресс-секретарю движения «Весна» Богдану Литвину о возмещении ущерба, якобы нанесенного городу участниками митинга 5 мая.

Как пишет «Медиазона», прокуратура оценила ущерб зеленым насаждениям города в 10 млн 953 тыс. руб. В качестве обеспечительной меры ведомство попросило арестовать имущество ответчиков, которых назвали организаторами митинга.

Акция «Он нам не царь» прошла в десятках городов Росссии. В Москве, Петербурге и других крупных городах местные власти отказались предоставить площадки, которую требовали заявители.