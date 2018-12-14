Названы победители «Артдокфеста» и лауреаты «Лавровой ветви»-2018

Гран-при «Артдокфеста» в 2018 году получил фильм «Лай собак вдалеке» датского режиссера Симона Леренга Вильмонта. Лучшим полнометражным документальным фильмом признана картина украинского режиссера Александра Течинского «Дельта». Специальный приз жюри достался Дине Бариновой из России за фильм «Едоки картофеля». Диплом жюри за ленту «Домашние игры»

В конкурсе «Артдоксеть» гран-при получил фильм «Возраст несогласия» Андрея Лошака, а спецпризы жюри картины «Дело Шери» Тани Баженовой и «В поисках Пуругвая» Марии Павловой. «Дело Шери» также стал победителем зрительского голосования конкурса «Артдоксеть».

Также оглашены лауреаты национальной премии «Лавровая ветвь». Премия «За вклад в кинолетопись» присуждена Александру Расторгуеву, погибшему в ЦАР вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко.

Лучшим кинофильмом признан «Белая мама» Зоси Родкевич и Евгении Останиной. Лучшим телефильмом стала лента «Театральное дело», режиссеров Катерины Гордеевой, Романа Супер, и Виктора Вохминцева. «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года» Сергея Нурмамеда назван лучшим научно-популярным, просветительским фильмом. Премию за лучший арт-фильм получил Лео Габриадзе за ленту «Знаешь, мама, где я был?». За лучший дебют приз отдан Александру Элькану за фильм «Хей, бро!».