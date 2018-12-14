ЦБ второй раз за год повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75%. Это второе повышение ставки за год.

Перед заседанием среди макроэкономистов не было единого мнения по решению ЦБ. Согласно консенсус-опросу Bloomberg, из 42 участвовавших в нем экспертов сохранение ставки на уровне 7,5% предсказывали 26 аналитиков (62%), а ее повышение — 16 (38%), отмечает РБК.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 28 ноября говорила, что регулятор, принимая решение по ставке, будет обращать внимание на инфляцию, инфляционные ожидания, ситуацию в российской экономике и на развивающихся рынках, перспективы санкций и состояние рынка нефти. А в начале ноября Набиуллина отмечала, что не стоит бояться повышения ключевой ставки, так как оперативное повышение снижает вероятность более значительного роста в будущем.



К концу текущего года инфляция ускорилась и вплотную приблизилась к таргету Центробанка (4%). В ноябре ее уровень составил 3,8% в годовом выражении. На повышенном уровне остаются и инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев, в ноябре они составили 9,8% (увеличение на 0,5 процентного пункта).

В то же время введение новых американских санкций против России, которые могли бы резко увеличить волатильность на финансовых рынках, откладывается. Сообщалось, что принятие такого решения в этом году маловероятно, так как конгрессмены и сенаторы просто не успеют принять законопроект до конца года. Евросоюз тоже не пошел на ужесточение санкций против России и лишь продлил действующие.