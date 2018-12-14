Прокуратура расследует расходы на инаугурацию Трампа

Прокуратура Манхэттена расследует, как были потрачены рекордные $107 млн, пожертвованные на инаугурацию президента США Дональда Трампа в 2017 году.
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, расследование, которое находится в ранней стадии, должно выяснить, не давали ли спонсоры деньги в обмен на услуги со стороны администрации президента, политические уступки или влияние на чиновников.Расследование связано с материалами, полученными в ходе обысков у бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, пишет «Медуза». Сотрудники ФБР нашли запись разговора Коэна с главой компании WIS Media Partners Стефани Уинстон Уолкофф, близкой подругой Трампа. Уолкофф работала над организацией церемонии инаугурации. На записи, в частности, слышно, что она беспокоится по поводу того, как инаугурационный комитет тратит деньги.