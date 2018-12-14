Зюганов и Жириновский попросили Путина возобновить индивидуальное общение

Лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов попросили президента Владимира Путина восстановить формат регулярных встреч с ними, чтобы «знать приоритеты».С просьбой они обратились на приеме в честь 25-летия Конституции 12 декабря, пишет РБК. Зюганов сообщил, что «такая необходимость давно назрела и перезрела. Это нужно и президенту, и главам фракций. Чем сложнее обстановка, тем регулярнее надо встречаться. Нам нужно знать приоритеты».
Интерес думской оппозиции к встречам с президентом заключается еще и в том, что после коллективного общения они стараются остаться с Путиным наедине, чтобы обсудить личные вопросы, поясняет близкий к Кремлю собеседник РБК.
В последний раз Владимир Путин встречался с лидерами думских фракций в сентябре 2016 года, после выборов в Госдуму. Зюганов пытается пробиться на встречу с президентом еще с сентября, говорят собеседники агентства.