ЕС отказался от новых санкций против России из-за керченского конфликта

Лидеры стран Евросоюза не договорились о введении новых санкций против России из-за конфликта в Керченском проливе.

«Европейский совет выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией. Он подтверждает свою приверженность международному праву, суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины и политике ЕС по непризнанию незаконной аннексии Крыма. Нет оправдания применению военной силы Россией. Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, а также возвращения захваченных судов и свободного прохода всех судов через Керченский пролив», — говорится в сообщении Совета ЕС по итогам саммита.