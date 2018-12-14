Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса о деталях, за которыми — жизнь

ЧЕРТ – В ДЕТАЛЯХ

Что знает мир о происходящем в Израиле? То, что ему об этом рассказывают.

«На Западном берегу застрелены три палестинца, два израильтянина», —под таким заголовком сообщила о новом обострении террора вчера одна из старейших, самых уважаемых, влиятельных и читаемых в мире газет – британская “The Guardian”. Ее относят к немногочисленному сейчас разряду «качественной прессы», что само собой предполагает высокую информированность и безупречную объективность.

И в этом сообщении оба критерия соблюдены внешне безупречно. Смертельный урожай минувших суток был именно таков: три палестинца и два израильтянина. Для “The Guardian” жертвы с обеих сторон равны, на палестинской их на одну больше – вот и вся разница, чисто количественная.

Я тем не менее поправлю: уважаемая газета и в количественном уравнении допустила маленькую неточность. У израильтян итог тех страшных суток — все-таки три жертвы. Третью (а по хронологии – первую) журналисты “The Guardian”, видимо, не заметили, поскольку она и вправду очень мала – младенец трех дней от роду, Амиад-Исраэль.

Вечером в среду его похоронили на Масличной горе в Иерусалиме. Он получил смертельное ранение еще до рождения, когда находился у мамы в животе. Его мать, 21-летняя Шира Иш-Ран, была на 7-м месяце беременности. Вечером 9 декабря вместе со своим мужем Амихаем они стояли на автобусной остановке возле поселения Офра в Самарии, когда из окна проезжавшей машины с палестинскими номерами по ним и другим людям на остановке был открыт огонь из «Калашникова».

Беременная Шира получила ранение в ноги и живот. Находилась при смерти. Ей сделали кесарево. Ребенок родился живым, но раненым. Врачи боролись за жизнь и младенца, и матери, ее выходили, его – не удалось. Когда на третьи сутки она вышла из комы, преждевременно родившийся Амиад-Исраэль умер у нее на руках. Вечером оба деда (родители оставались в больнице – Амихай тоже получил ранение) похоронили его на Масличной горе.

А ближе к ночи спецназ полиции выследил его убийцу – 29-летнего Салаха Умара аль-Баргути. Он пытался скрыться на такси своего родственника (Баргути известный клан, давший миру многих террористов), но был застрелен в ходе погони. Такова была первая жертва палестинцев, упомянутая “The Guardian” на равных.

В ту же ночь у них случилась и вторая жертва. Спецназу удалось выйти на след террориста, которого разыскивали более двух месяцев. 23-летний Ашраф Наальва 7 октября пронес на территорию промзоны Баркан возле города Ариэль в Самарии, где он работал, самодельный автомат и открыл из него стрельбу в заводском офисе. Убил двоих – 28-летнюю мать полуторагодовалого ребенка и 35-летнего бухгалтера, отца троих детей. Ему удалось уйти и скрываться непривычно долго на территории, контролируемой палестинской администрацией. Но, в конце концов, нашли и там. При аресте он отстреливался из того же автомата – и был убит.

Третьей жертве палестинцев унести с собой жизни израильтян не удалось. Вчера утром в городе Эль-Бира возле палестинской столицы Рамаллы террорист попытался задавить на машине израильского солдата. Но был остановлен пулей.

Через несколько часов другой, еще не названный и до сих пор живой террорист, повторил «подвиг» Салаха Баргути: подъехал к автобусной остановке на перекрестке Гиват-Асаф (это недалеко от Офры), полной солдат и гражданских, – и открыл огонь из автомата. Погибло два солдата, одному – 19, другому 20 лет.

Такое политкорректное равенство насилия и жертв, по мнению “The Guardian”. Черт таится в деталях. Я их здесь постарался изложить, но мир, скорее всего, воспримет версию уважаемой газеты, тем более, что она в такой «объективности» не одна.





Широй (справа) и Амихаем, мама и папа раненого в утробе 7-месячного младенца Амиада-Исраэля, спасенного и умершего от смертельного ранения на третьи сутки. Широй и Амихаем живы, они в больнице, их первенца хоронили родственники.