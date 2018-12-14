Путин в закрытом режиме обсудил дело Серебренникова

Президент России Владимир Путин, директор театральной премии «Золотая маска» Мария Ревякина и художественный руководитель Российского академического театра Алексей Бородин в закрытом режиме обсудили дело режиссера Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии».

Как сообщает «Дождь», после окончания встречи с театральными деятелями в Ярославле, Ревякина и Бородин подошли к президенту и подняли вопрос о Кирилле Серебренникове и деле «Седьмой студии». Подробности беседы остаются тайной, но Бородин отметил, что «разговор был позитивным»: «Ничего больше говорить я не должен. Пусть это останется уже между нами».

На открытой части встречи Путин заявил, что художественные руководители театров могут совмещать и обязанности распорядителей финансов, но должны при этом понимать степень своей ответственности, передает «Интерфакс»

«И нельзя в какой-то момент сказать: «Ну, чего вы от него хотите, он же творческий работник», — сказал президент.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Вместе с Серебренниковым по делу проходят бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум. Они отрицают свою вину.