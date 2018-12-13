Болтон исключил встречу Путина и Трампа до освобождения украинских моряков

Между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не будет никакой встречи, пока Россия удерживает украинские корабли и моряков, захваченные в Керченском проливе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
«Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, когда такая встреча могла бы состояться до тех пор, пока корабли и экипажи не будут освобождены», — передает слова Болтона Reuters.
Украина обвинила Москву в военной агрессии и назвала арестованных моряков военнопленными.