Леонид Волков: о нелепости полпредств

Федеральные округа ведь были вообще самым первым путинским детищем. Вот как только он стал президентом — так их и ввел. Почти 19 лет назад уже!
И как тогда никто не понимал, для чего они — так и сейчас не понимает. Не предусмотренные Конституцией, не сочетающиеся с федеративным устройством уродливые административные нашлепки — дополнительный слой дорогих и бессмысленных чиновников в роскошных дворцах (погуглите полпредство в Екатеринбурге, невероятное шато площадью 12000 квадратных метров, построенное за дикие миллиарды специально для чиновников, которые не делают ничего).
Почти 19 лет мы, налогоплательщики, кормим эту дорогущую структуру, которая не создает никаких продуктов, смыслов, результатов.
И сегодняшний "перенос столицы Дальневосточного округа" из Хабаровска во Владивосток — это какая-то идеальная иллюстрация полной бессмысленности всего этого института полпредств. Оказывается, можно взять и "перенести столицу" (то есть потратить миллиарды на переезды сотен, если не тысяч чиновников, строительство новых административных зданий и т.д. и т.п.) ради утилитарной задачи — ради того, чтобы добавить путинскому назначенцу Кожемяко еще пару процентов на «выборах» приморского губернатора, которые пройдут в это воскресенье. Типа кинуть кость, потешить самолюбие Владивостока. То есть им мало того, что они незаконно отменили выборы, которые УЖЕ выиграл коммунист Ищенко; незаконно назначили новые (и Ищенко туда не допустили); незаконно допустили Кожемяко (он не имел права участвовать как самовыдвиженец); мобилизовали всю административную машину. Нет, они вот еще на всякий случай и столицу перенесли. Столица туда, столица сюда — ну потому что федеральные округа это же такой важный институт, что можно его на пару процентов на выборах разменять.
Какой-то апофеоз неэффективности и ручного управления. Любой человек с элементарным здравым смыслом справится с управлением страной лучше, чем эти гопники-троечники.Источник