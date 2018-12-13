Леонид Волков: о нелепости полпредств

Федеральные округа ведь были вообще самым первым путинским детищем. Вот как только он стал президентом — так их и ввел. Почти 19 лет назад уже!

И как тогда никто не понимал, для чего они — так и сейчас не понимает. Не предусмотренные Конституцией, не сочетающиеся с федеративным устройством уродливые административные нашлепки — дополнительный слой дорогих и бессмысленных чиновников в роскошных дворцах (погуглите полпредство в Екатеринбурге, невероятное шато площадью 12000 квадратных метров, построенное за дикие миллиарды специально для чиновников, которые не делают ничего).

Округа — это ведь не только полпредства, это и в силовых ведомствах всех внедрили дополнительную прослойку, "Управление .... по такому-то ФО", при том, что региональные и федеральные управления никуда не делись и меньше не стали. Обычно туда ссылают провинившихся, особо бездарных или просто нуждающихся в синекуре чинарей. Такая вот овощная грядка для всякой бестолочи.

Почти 19 лет мы, налогоплательщики, кормим эту дорогущую структуру, которая не создает никаких продуктов, смыслов, результатов.

И сегодняшний "перенос столицы Дальневосточного округа" из Хабаровска во Владивосток — это какая-то идеальная иллюстрация полной бессмысленности всего этого института полпредств. Оказывается, можно взять и "перенести столицу" (то есть потратить миллиарды на переезды сотен, если не тысяч чиновников, строительство новых административных зданий и т.д. и т.п.) ради утилитарной задачи — ради того, чтобы добавить путинскому назначенцу Кожемяко еще пару процентов на «выборах» приморского губернатора, которые пройдут в это воскресенье. Типа кинуть кость, потешить самолюбие Владивостока. То есть им мало того, что они незаконно отменили выборы, которые УЖЕ выиграл коммунист Ищенко; незаконно назначили новые (и Ищенко туда не допустили); незаконно допустили Кожемяко (он не имел права участвовать как самовыдвиженец); мобилизовали всю административную машину. Нет, они вот еще на всякий случай и столицу перенесли. Столица туда, столица сюда — ну потому что федеральные округа это же такой важный институт, что можно его на пару процентов на выборах разменять.

Какой-то апофеоз неэффективности и ручного управления. Любой человек с элементарным здравым смыслом справится с управлением страной лучше, чем эти гопники-троечники.