Навальному грозит новый арест

Как сообщил Навальный в своем блоге, удалить ролик «Он вам не Димон» требовал бизнесмен Алишер Усманов и фонд «Соцгоспроект», а информацию о Михайлове - сам бизнесмен. Он хочет, чтобы пропала информация о том, как Путин дарил ему часы, уточняет Навальный. Всего оппозиционера завтра ждет три протокола о нарушении КоАП.

«И вот служба судебных приставов, обеспечивая права и свободы этих замечательных граждан, сообщила, что завтра составит на меня протоколы, которые потом передаст в суд, а суд и посадить может. Ну с моим опытом общения с судами, не сомневаюсь: посадят», — считает Навальный.

В октябре в российское законодательство были внесены поправки о том, что неисполнение требования суда удалить из интернета информацию может караться штрафом до 25 тыс. руб., арестом до десяти суток или обязательными работами.