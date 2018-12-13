Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым перенес столицу Дальневосточного федерального округа во Владивосток. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Инициатива переноса столицы ДФО их Хабаровска во Владивосток исходила от врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он объяснял необходимость переноса тем, что это будет справедливо и правильно, поскольку Владивосток не раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают главы государств. Он отмечал, что статус столицы принесет региону дополнительные материальные ресурсы и должное внимание со стороны властей. Против переноса выступал новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Представитель ЛДПР Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре, победив на выборах возглавлявшего регион и баллотировавшегося от «Единой России» Вячеслава Шпорта.



Кожемяко намерен стать губернатором Приморья, победив на выборах, котороые состоятся 16 декабря.