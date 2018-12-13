Росгвардия проводит внутреннее расследование о поставках продуктов

«В настоящий момент Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок в 2017-2018 годах продуктов, несоответствующих требованиям ГОСТа, определенным контрактами», — говорится в сообщении Росгвардии.

В ведомстве отметили, что ряд материалов имеет гриф «Для служебного пользования», но после завершения проверок результаты будут доведены до общественности.

В Росгвардии отметили, что «публикация РБК затронула очень серьезную проблему качества государственных закупок». В частности, упоминаемая в ряде публикаций дешевая продукция, которую поставляли в Росгвардию по контрактам до 2018 года, в принципе не могла соответствовать ГОСТам, так как поставлялась по заведомо более низким ценам, чем стоимость сырья, сказали в пресс-службе Росгвардии.

Ранее РБК написал о проверке поставок Росгвардии продовольствия, которую начала Главная военная прокуратура, а Федеральная антимонопольная служба с подачи ФСБ возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».