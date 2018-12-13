Росгвардия проводит внутреннее расследование о поставках продуктов

«В настоящий момент Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок в 2017-2018 годах продуктов, несоответствующих требованиям ГОСТа, определенным контрактами», — говорится в сообщении Росгвардии.
В ведомстве отметили, что ряд материалов имеет гриф «Для служебного пользования», но после завершения проверок результаты будут доведены до общественности.
Ранее РБК написал о проверке поставок Росгвардии продовольствия, которую начала Главная военная прокуратура, а Федеральная антимонопольная служба с подачи ФСБ возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором рассказал о завышении цен при поставке продовольствия Росгвардии. В ведомстве эту информацию опровергали, а Золотов выступил с видеообращением к Навальному, в котором вызвал оппозиционера на дуэль. Навальный предложил дуэль в виде дебатов, но генерал сказал, что не намерен участвовать в теледебатах. 11 декабря Золотов подал в суд, требуя взыскать с Навального 1 млн рублей в рамках иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.