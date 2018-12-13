Алексей Навальный: Да, мы хотим как в Париже

К мему «вы что, хотите как на Украине?» Путин добавил мем «вы что, хотите как в Париже? Да: мы хотим как в Париже.
Давайте возьмем то самое дизельное топливо, ставшее главной причиной французских волнений. Нам по телевизору рассказывают, что это такой прям кризис. Рушащаяся экономика Евросоюза задрала цены до немыслимых величин.
А в России цена дизеля тоже выросла на 16% с начала года и составляет 46,4 рублей. Нам легче? Бежим благодарить Путина?
Прежде чем приступим к благодарностям, то посчитаем это все к средней зарплате.
Во Франции она 167 000 рублей (после налогов) и средний француз покупает 1490 литров дизтоплива.
А в России средняя зарплата после налогов — 37 000 рублей и наш человек покупает 798 литров.
А если принять во внимание, что реальная средняя зарплата в стране в районе 20 тысяч, то картина становится совсем грустной.
Поэтому да — хотим как в Париже. Хотим быть богаче. Хотим, чтобы Путин наконец-то ушел и не мешал стране развиваться.Источник