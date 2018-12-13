Алексей Навальный: Да, мы хотим как в Париже

К мему «вы что, хотите как на Украине?» Путин добавил мем «вы что, хотите как в Париже? Да: мы хотим как в Париже.

Давайте возьмем то самое дизельное топливо, ставшее главной причиной французских волнений. Нам по телевизору рассказывают, что это такой прям кризис. Рушащаяся экономика Евросоюза задрала цены до немыслимых величин.

Угу. Цена на дизтопливо с начала года выросла во Франции на 20%. Теперь там литр стоит 112 рублей . Ни фига себе.

А в России цена дизеля тоже выросла на 16% с начала года и составляет 46,4 рублей. Нам легче? Бежим благодарить Путина?

Прежде чем приступим к благодарностям, то посчитаем это все к средней зарплате.

Во Франции она 167 000 рублей (после налогов) и средний француз покупает 1490 литров дизтоплива.

А в России средняя зарплата после налогов — 37 000 рублей и наш человек покупает 798 литров.

А если принять во внимание, что реальная средняя зарплата в стране в районе 20 тысяч, то картина становится совсем грустной.

Поэтому да — хотим как в Париже. Хотим быть богаче. Хотим, чтобы Путин наконец-то ушел и не мешал стране развиваться.