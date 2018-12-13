Концерту IC3PEAK препятствуют в Минске

Сотрудники отдела идеологии центрального района Минска и Мингорисполкома требуют от администрации клуба «Брюгге» отменить анонсированное выступление группы IC3PEAK.Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его мнению, «за спинами идеологических работников маячат зеленые мундиры офицеров КГБ Беларуси».
В итоге руководство клуба решило отменить концерт.
Как отмечает «Медиазона», в октябре в том же клубе после предупреждения Генпрокуратуры страны отменили концерт рэпера Face. Ведомство указывало, что «тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями».
Концерты IC3PEAK ранее срывались в Новосибирске, Перми и Казани. В Красноярске и Екатеринбурге сотрудники Центра «Э» беседовали с музыкантами перед выступлениями.