CNN: Бутина может дать показания на экс-сенатора Торшина

Задержанная в США Мария Бутина предлагает следователям информацию об американце, с которым она вступила в сговор, чтобы проникнуть в политические круги США, и российском чиновнике, который руководил ее действиями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники

Бутина в рамках сделки с прокуратурой должна появиться в федеральном суде округа Колумбия, чтобы признать себя виновной.

«По моей теории, Бутина на самом деле не является сотрудником какой-либо российской разведывательной службы. Она тот, кого кто-то из российского правительства нанял для выполнения работы», — сказал бывший глава ЦРУ по российским операциям Стив Холл.

В случае с Бутиной этим лицом, по-видимому, является бывший сенатор и бывший зампред ЦБ РФ Александр Торшин, который руководил деятельностью Бутиной в США, отмечает CNN.

Федеральные следователи, вероятно, попытаются выяснить, как она вписывается в общую мозаику российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. В то время как Бутина проникла в Национальную стрелковую ассоциацию и в круг видных консерваторов, чтобы попытаться поддержать российские интересы, российские спецслужбы развернули беспрецедентную кампанию, чтобы вмешаться в выборы и помочь победе Дональда Трампа, пишет телеканал.

Согласно условиям ее соглашения о признании вины, Бутина, вероятно, будет депортирована после того, как ее сотрудничество закончится и она будет освобождена из-под стражи.

Бутину задержали в июле. Ее обвинили в заговоре с целью деятельности в пользу другого государства на территории США и в отсутствии регистрации в Минюсте, необходимой для работы иноагентом.

