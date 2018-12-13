Кадыров пожаловался на малое финансирование Чечни

В развитии Чечни удалось бы добиться более заметных результатов, если бы республика получала больше средств из федерального бюджета, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал Кадыров в интервью телеканалу «Россия-24».Как отмечают «Ведомости»,Чечня остается одним из лидеров по объему безвозмездных поступлений из федерального центра. На разные виды субсидий приходится 84% доходов ее бюджета, писал летом «КоммерсантЪ». Председатель правительства республики Муслим Хучиев на встрече с Кадыровым 10 декабря говорил, что доходы бюджета Чечни на сегодняшний день составляют 76,598 млрд руб., а расходная часть — 84,478 млн руб.