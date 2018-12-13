Кадыров пожаловался на малое финансирование Чечни

В развитии Чечни удалось бы добиться более заметных результатов, если бы республика получала больше средств из федерального бюджета, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал Кадыров в интервью телеканалу «Россия-24».