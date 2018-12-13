Дмитрия Гудкова оштрафовали за организацию несогласованного митинга через Telegram

Обновлено: Геннадия Гудкова суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге, передает корреспондент «МБХ медиа».

Суд в Коломне признал Дмитрия Гудкова виновным в организации несанкционированного митинга и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Политик, который считает, что не собирал митинг, а снимал видеоролик о свалке, намерен обжаловать решение суда.

Согласно протоколу об административном правонарушении, который приводит «Медиазона» , Гудков «путем размещения информации в социальной сети «ТЕЛЕГРАМ» организовал митинг против строительства мусоросжигательного завода вблизи деревни Мячково Коломенского городского округа. Как видно из скрин-шотов сообщений Гудкова, он пишет о планах встретиться с протестующими, чтобы снять видеоролики о свалке. В одном из рапортов в материалах дела говорится, что в этом чате политик распространял информацию о съемке видеороликов в связи со строительством завода.

Также сегодня рассмотрят административный протокол о нарушении правил проведения акции ее участником в отношении Геннадия Гудкова.

25 ноября Гудковы в селе Непецино Коломенского городского округа встречались с недовольными появлением мусоросжигательного завода и свалки. По словам Дмитрия Гудкова, он планировал снять двух-трех человек, но «информация разошлась сарафанным радио, и пришло в сто раз больше».

