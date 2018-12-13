Мадуро обвинил Болтона в планах убить его

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в подготовке покушения на него советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщает BBC, Мадуро не предоставил никаких доказательств в своем заявлении, но ему известно о существовании нескольких операций по его свержению «с участием 734 наемников», которые проходят подготовку на базе, расположенной в Колумбии близ границы с Венесуэлой.

В августе прошлого года рядом с местом, где Мадуро выступал с речью, взорвался беспилотник. Это было объявлено попыткой убийства президента. Болтон тогда отверг обвинения в том, что за атакой стояли США.