Михаил Ходорковский: В России параллельно существуют три Конституции

Российской Конституции 25 лет. По этому случаю Дмитрий Медведев тряхнул юридической стариной и написал большую статью. У премьера все традиционно хорошо: работающий российский конституционализм идет в еще более светлое будущее рука об руку с социальным государством, независимым судом и почитаемыми принципами «мирного разрешения международных споров».

Как вся эта сказка выглядит в реальности, мы хорошо знаем. Не разоблачать же попунктно «в некотором царстве, в некотором государстве...»

Поэтому только один пассаж давайте и заметим. Он о роли Конституционного суда: «Лаконичный текст Основного закона сам по себе предполагает особое значение правосудия, в том числе конституционного, возможность развития норм Конституции посредством ее толкования и применения судами».

Конституционный суд, как видим (и не спорим), ключевой персонаж нашей печальной сказки. Именно там титаны юридической мысли (без иронии) прилежнее всего сгибаются сегодня перед властью. Строптивых судей с особым мнением давно из КС изгнали, оставшиеся без труда предпочли амбразуре «квартирный вопрос» – фабрика по откачиванию из Конституции духа закона работает теперь без сбоев и сюрпризов.

Властям реально даже не особенно нужно переписывать Конституцию – судьи КС в нужный момент протянут им любое «правильное» толкование. Но ровно в этом месте власть с размаху и влетает в собственноручно вырытую яму. Потому что выйдем на улицу - находят ли люди в себе особое уважение к этим решениям КС, к любым решениям КС? Нет. У института, вся сила которого в репутации, не получилось безнаказанно приторговывать ею же в течение десятилетий.

По сути, в России сейчас параллельно существуют три Конституции.

Первая – это Конституция власти для власти. Она цинично растоптана, ее презирают, при случае используют как инструмент для махинаций с троном и т.д.

Вторая – это Конституция власти для публики. Ей оказывают знаки формального внимания (см. статью Медведева), но власть совсем не против, чтобы люди понимали: от Конституции остался остов, ничего в ней не работает, надежд на нее мало.

Третья – это Конституция граждан для граждан. Только к этой Конституции и сохранено уважение, ее готовы всерьез защищать и от нее все еще ждут защиты.

Когда режим сменится, из духа именно этой последней Конституции и явится буква следующей (надеюсь, без глав о суперпрезидентстве).