«Роснефть» отказалась от работы в Иране

«Роснефть» передумала работать в Иране, хотя проект с Иранской национальной нефтяной компанией предполагал добычу нефти до 55 млн тонн в год. В конце прошлого года стороны подписали дорожную карту по реализации стратегических проектов.

Об отказе от проектов пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Один из них говорит, что переговоры прекратились летом 2018 года в связи с угрозой санкций США против Ирана. Другой собеседник назвал в качестве причины и изменение стратегии «Роснефти», которая намерена сосредоточиться на росте внутри России.

«Обязательств перед иранской стороной у «Роснефти» никаких не было, денег госкомпания не вкладывала, так что потерь не будет», — рассказал собеседник «Ведомостей». Из-за санкций США из Ирана уже ушла французская Total. Она была участником консорциума по освоению «Южного Парса» с долей 50,1%, которую выкупила китайская CNPC. Все крупные нефтяные компании собирались работать в Иране, но приостановили переговоры, отмечает газета.