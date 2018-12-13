Австрия заподозрила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил

Власти Австрии обвинили членов сборной России по биатлону в нарушений антидопиновых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году, что в Австрии является уголовным преступлением. Об этом сообщил в Instagram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В списке, который опубликовал Губерниев, значатся спортсмены Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков, Ирина Старых, а также бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты.

Как заявил ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский, российское посольство не получало запросов по ситуации с обвинениями и будет разбираться в этом деле, составит полную картину произошедшего и запросит официальную информацию у правоохранительных органов. По его словам, австрийские правоохранительные органы уведомили сборную России по биатлону, находящуюся в Хохфильцене в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям, о ведущемся расследовании.

С 13 по 16 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Гараничев, Логинов и Старых вошли в состав сборной России на соревнования.