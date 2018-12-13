Европарламент выступил против «Северного потока-2» и призвал ввести новые санкции против России

Члены Европарламента признали позитивный курс реформ на Украине, осудили агрессию России в Керченском проливе и строительство «Северного потока-2». За резолюцию проголосовали 433 депутата, против высказались 105, а 30 воздержались.

Члены парламента похвалили Украину за сотрудничество в энергетическом секторе и ее достижения в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, указывая на необходимость продолжения реформ, особенно на рынке газа и электроэнергии. Поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осудили строительство газопровода «Северный поток-2», который идет в обход Украины, «поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности». Депутаты призвали к его отмене.

Члены Европарламента решительно осудили арест украинских моряков и судов в Керченском проливе, назвав это актом агрессии России против Украины, и потребовали немедленного и безоговорочного освобождения украинцев. В резолюции содержится призыв к ЕС и его государствам-членам ввести адресные санкции против России, если украинские военнослужащие не будут освобождены и если произойдет дальнейшая военная эскалация. Также депутаты потребовали освобождения Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных граждан Украины.

Что касается самой Украины, то депутаты отметили реформы страны в сфере энергетики, здравоохранения, пенсионного обеспечения, образования, государственного управления, обороны и безопасности, банковской и макроэкономической стабилизации. Однако эти реформы, к сожалению, сопровождались резким ростом цен, сокращением социальных пособий и ухудшением доступа к системам социального обеспечения, говорится в сообщении. В резолюции также подчеркивается, что Украина должна уделять приоритетное внимание борьбе с коррупцией. Депутаты Европарламента выразили сожаление о том, что существующая судебная система по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой.