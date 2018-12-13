Тереза Мэй остается на посту премьер-министра

В результате голосования о вотуме недоверия Тереза Мэй сохранила свои посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Как сообщает Reuters , свою уверенность в Мэй высказали 200 членов партии, а за вотум недоверия проголосовали 117. Объявленный результат был встречен аплодисментами, отмечает BBC Министр транспорта Крис Грейлинг сказал, что это был трудный день для партии, но парламентарии «с большим отрывом» поддержали Терезу Мэй. Он отметил, что сегодня о поддержке премьер-министра заявили больше депутатов, чем в последнем туре голосования на выборах руководства в 2016 году.

Член парламента Вики Форд заявил, что победа предоставит Мэй трамплин для возобновления переговоров о Brexit.

Сама Тереза ​​Мэй признала, что «значительное число коллег действительно проголосовало против» нее, но настаивает на том, что «нужно продолжить работу по Brexit». По ее словам, политики всех сторон должны собраться вместе и действовать в национальных интересах.

Голосование по поводу вотума недоверия стало возможным после того, как 48 парламентариев — консерваторов (15% от нынешнего числа депутатов) написали письма, в которых заявили, что больше не доверяют партийному лидеру. Законодатели из Консервативной партии Терезы Мэй инициировали голосование о вотуме недоверия лидеру на фоне резкого усиления неопределенности вокруг выхода Британии из Евросоюза.До голосования Мэй предупреждала, что ее отставка может задержать или даже отменить процесс по выходу страны из состава ЕС: «Замена лидера во главе Консервативной партии сейчас поставит будущее нашей страны под угрозу, создаст неопределенность, когда мы с трудом можем себе позволить это. Новому лидеру придется продлить или даже отменить выполнение статьи 50, что задержит или остановит Brexit».Теперь премьер имеет годовой иммунитет от процедуры вынесения вотума недоверия.