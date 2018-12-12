Устроившие взрыв в Назрани уничтожены, информация о гибели полицейских не подтвердилась

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии ликвидировали злоумышленников, устроивших взрыв. Об этом «Интерфаксу» сообщили в республиканском МВД. В ведомстве уточнили обстоятельства взрыва: «В среду около 18 часов в торговом центре на ул. Картоева в Назрани, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов». Ответным огнем нападавшие нейтрализованы.

В результате взрыва пострадали два сотрудника правоохранительных органов. Они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что был подорван легковой автомобиль, а полицейские погибли.