Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам заключения

Майкл Коэн, бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа, приговорен к трем годам лишения свободы за совершение ряда преступлений, включая нарушения в финансировании избирательной кампании, уклонение от уплаты налогов и ложь Конгрессу. Об этом сообщает «USA Today».

Коэн стал первым из окружения Трампа, кого приговорили к тюремному заключению по делу, которое может иметь юридические последствия для президента. До вынесения приговора Коэн сказал, что берет на себя «полную ответственность» за преступления, «за каждый акт, в котором я признал себя виновным».

«Моей слабостью была слепая верность человеку, который заставил меня выбрать путь тьмы. Я чувствовал, что обязан был скрыть его грязные поступки», — сказал Коэн.

Коэн, который говорил, что готов пойти под пулю, предназначенную для Трампа, сотрудничает с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

Как отмечает «Голос Америки», до последнего момента было неясно, попросит ли Мюллер проявить снисходительность к Коэну за помощь в расследовании. Адвокаты Коэна просили суд не лишать их подзащитного свободы, настаивая, что действия юриста были обусловлены его преданностью Трампу. По их словам, он поддерживал «тесные и регулярные контакты с представителями Белого дома и юристами», когда готовился дать показания в Конгрессе, в ходе которых солгал, что Трамп отказался от строительства небоскреба в Москве еще до начала предвыборной кампании. Впоследствии Коэн признался, что на самом деле Трамп работал над этим проектом до июня 2016 года, то есть во время праймериз. По словам юриста, он докладывал Трампу о своих попытках получить разрешение на строительство, хотя в итоге проект сорвался. Трамп заявлял, что Коэн просто пытается добиться смягчения приговора, давая ложные показания против него, и заявил, что юрист должен отбыть «полный срок».

Помимо заявлений о признании вины, неясно, что именно Коэн сказал прокурорам, и еще неизвестно, какой ущерб сотрудничество Коэна нанесет Трампу. Эксперты по правовым вопросам заявили, что Коэн мог бы сократить срок своего заключения, если заключит сделку с прокурорами, чтобы рассказать им больше, пишет AP. Юридическая команда Коэна в среду заявила, что хочет продолжить сотрудничество.

При вынесении приговора прокурор из команды Мюллера Джинни Ри сказала, что Коэн «стремился рассказать нам правду, и это имеет для нас огромное значение» и «предоставил последовательную и достоверную информацию по основным вопросам, связанным с Россией, которые находятся под следствием». Но прокуроры из Нью-Йорка, которые занимались делом, призвали судью приговорить Коэна к «значительному» тюремному сроку и сказали, что он не рассказал следователям все, что он знает.