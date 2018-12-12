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Michael Cohn, бывший адвокат Трампа, приговорен к 3 годам тюрьмы, 3 годам наблюдения и штрафу

12.12.2018

Майкл Коэн (Michael Cohn), бывший адвокат, конфидент и фиксер президента США Дональда Трампа, приговорен к 3 годам тюрьмы, 3 годам административного надзора, также больше $1 млн неуплаченных налогов и штрафу в несколько тысяч долларов. Судья отметил, что Коэн сотрудничал со следствием, но его нарушения слишком серьезны, и отсюда трехлетний тюремный срок. Отбывать срок Коэн начнет 6 марта 2019 года. Американские СМИ говорят о том, что приговор Коэну будет использован как мосток, чтобы привлечь к судебной ответственности и самого Трампа.

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