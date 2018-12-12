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Более половины работодателей отказались повышать зарплаты в 2019 году

12.12.2018

56% российских работодателей не собираются повышать зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, следует из опроса портала rabota.ru. Как передает РБК, на вопрос об индексации заработных плат работников утвердительно ответили только 18% опрошенных, а четверть затруднились ответить.

Работодатели отмечали, что будут повышать зарплаты точечно, в индивидуальном порядке. Некоторые опрошенные указывали, что намерены повысить объемы работы, поскольку, по их мнению, «люди недозагружены». В одних компаниях пообещали повысить зарплаты только в том случае, если покупательная способность вернется на уровень 2014 года. В других подчеркнули, что у них зарплаты заморожены с 2016 года.

Большинство российских работодателей не планируют и премировать сотрудников по итогам работы за 2018 год. Выплата премий не входит в планы как минимум 58% опрошенных представителей компаний в стране; 24% ответили, что премируют только некоторых сотрудников; а 18% заверили, что начислят вознаграждение всем работникам.

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