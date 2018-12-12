Вручена присужденная Олегу Сенцову премия имени Сахарова

Премию имени академика Сахарова «За свободу мысли», присужденную украинскому режиссеру Олегу Сенцову, на официальной церемонии приняла его сестра Наталья Каплан.

Она зачитала письмо Сенцова, передает «Новая газета».

«Андрей Сахаров это, безусловно, человек, на которого стоит равняться, и становиться даже где-то немного рядом с ним — это слишком большая честь для меня: он высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Спасибо», — написал Сенцов.

Сенцов отбывает наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В течение 145 дней он держал голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Прекратил он ее под угрозой принудительного кормления.

Премия имени Сахарова присуждается Европейским парламентом за исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире с 1988 года.