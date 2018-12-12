В Госдуму внесли законопроекты о наказании за распространение недостоверных новостей и неуважение государства в интернете

В Государственную думу внесены пакеты законопроектов, которые запрещают публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, создающую угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка, а также сообщения, в которых выражается «в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству».

Как сообщает «Медуза», документ подготовил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас в соавторстве с другими парламентариями.

Один из законопроектов предполагает поправки в законы «О СМИ» и «Об информации», которые позволят блокировать недостоверные новости, опубликованные в интернете. Второй дополняет Кодекс об административных правонарушениях. За распространение недостоверной информации в СМИ или интернете вводятся штрафы в 3-5 тыс. руб. для граждан и от 400 тыс. до 1 млн руб. для компаний.Кроме того, внесен пакет законопроектов о запрете публикаций в интернете, в которых выражается «в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

Первый законопроект позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие посты. Второй вводит наказание за эти публикации по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) — штраф 1-5 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.