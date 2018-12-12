В Москве налог на имущество бизнеса повышать решено постепенно

Власти Москвы собираются поднять ставку налога на имущество на 2019 год до 1,6%, а не до 2%, как сообщалось ранее.

Об этом «Коммерсанту» рассказал член президиума московского отделения «Опоры России» Алексей Небольсин. Вице-мэр Владимир Ефимов подтвердил, что ставка будет ниже 2%.

«Правительство Москвы готово пойти навстречу предпринимателям и поддержать их, установив льготную ставку по налогу на имущество по сравнению со ставкой 2%, предусмотренной федеральным законодательством», — сообщил чиновник. Но, по его словам, размер ставки пока не утвержден.

Ранее сообщалось, что власти планируют установить с 2019 года ставку налога на имущество бизнеса на уровне 2%, что увеличит ее почти на треть.

«Опора России» предупреждала, что на фоне повышения НДС до 20% и нестабильности экономики рост налога на имущество может привести к увеличению ставок аренды, повышению цен на товары и услуги, снижению объема потребления. В зоне риска могли оказаться все задействованные в торговле предприниматели — около 40% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в разных отраслях.