Аркадий Бабченко подал иск в ЕСПЧ против России

Журналист Аркадий Бабченко сообщил, что подал против России иск в ЕСПЧ.

«Иск не только про попытку убийства. Там на четырнадцати листах мелким шрифтом про все. И про травлю. И про уголовные дела. И про «Семнадцать друзей хунты». И про слежку. И про Милонова, Первый канал, петицию о лишении гражданства, Лайф, Царьград, список национал-предателей, убийство моих коллег и друзей, запрет на профессию, удушение свободы слова, избиение оппозиционеров, Марину Юденич, Машу Захарову, НТВ, НОД — всех, всех, всех», — написал Бабченко в Facebook.



Сумму иска он пока не определил. По словам журналиста, важнее то, что «вся эта замечательная карамель, которую годами творила эта замечательная страна, будет теперь показана, рассказана и доказана в международном суде».

Адвокатом Бабченко стал Бен Еммерсон — адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко.