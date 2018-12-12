Вице-губернатором Ленинградской области стал выходец из ФСО

Губернатор Ленинградской области назначил заместителем председателя правительства Валерия Пикалева, который ранее работал в правительстве Новгородской области, а до этого отвечал за охрану валдайской резиденции Владимира Путина.

«Пикалев родился 2 сентября 1968 года в поселке Выползово Бологовского района Калининской области. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1986 года проходил службу в Вооруженных силах, затем работал на различных должностях в системе органов исполнительной власти. С 2018 года — заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности», — говорится на сайте правительства региона.