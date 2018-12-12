СК отказывает в возбуждении дел о побоях на протестных акциях

Следственные органы не возбудили дела ни по одному из 15 заявлений о насилии на несогласованных митингах 5 мая и 9 сентября. В связи с этим руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков написал заявление на имя генпрокурора Юрия Чайки, пишет РБК.



После протестных акций, которые прошли 5 мая и 9 сентября, в Следственный комитет обратились 13 человек, которые обвиняют сотрудников полиции в избиении. Еще два заявителя утверждают, что подверглись побоям со стороны казаков. Пострадавшие оперативно зафиксировали телесные повреждения в медицинских учреждениях, подробно описали побои, приложили фото- и видеозаписи, сослались на свидетельства очевидцев, но ни по одному из 15 фактов уголовное дело так и не было возбуждено, говорит в своем заявлении Петряков.

«Подавляющее большинство заявителей до сих пор не опрошены, как и очевидцы. Пострадавшие не имеют информации о назначении и проведении судебно-медицинских экспертиз и каких-либо иных проверочных мероприятий, — пишет Петряков. — С нашей точки зрения, следственные органы сделали все возможное, чтобы затянуть рассмотрение заявлений о преступлении».

Правозащитники просят Чайку организовать проверку действий сотрудников СКР и МВД и усилить прокурорский надзор за ними «в части рассмотрения заявлений пострадавших».