Леонид Млечин: Одно дело Конституция, другое — жизнь

Составители конституций, а их в нашей стране за прошедшие сто лет приняли пять (в 1918, 1924, 1936, 1977 и 1993 годах), приступали к работе с самыми благими намерениями. Но некоторые важные положения Основного закона остаются на бумаге.

Хрущев в свое время сам возглавил конституционную комиссию. Он чувствовал, что монополия на власть губит страну. Молодежь растет, а должности не освобождаются. Приходится ждать, когда кто-нибудь из старшего поколения умрет.

— Буржуазные конституции, — произнес Хрущев крамольную мысль, — пожалуй, более демократично построены, чем наша: больше двух созывов президент не может быть. Если буржуа и капиталисты не боятся, что эти их устои будут подорваны, когда после двух сроков выбранный президент меняется, так почему мы должны бояться? Нас выбрали, и мы самые гениальные? А за нами люди совершенно незаслуженные?

Кому из тех, кто слушал первого секретаря ЦК, могли понравиться эти слова? Неужели придется расстаться с должностью просто потому, что больше двух сроков нельзя занимать высокое кресло?

— Если каждый будет знать, что он будет выбран только один срок, максимум два, — продолжал фантазировать Хрущев, — тогда у нас не будет бюрократического аппарата, у нас не будет кастовости. А это значит, что смелее люди будут выдвигаться, а это значит, демократизация будет в партии, в народе, в стране.

Приехав в Киев в январе 1961 года, Хрущев поделился своей идей с украинской номенклатурой:

— Товарищи, вредно задерживаться. Я вправе это говорить, потому что мне в апреле месяце этого года будет шестьдесят семь лет (аплодисменты). Может быть, нам даже установить какое-то расписание, что такой-то пост могут занимать люди не старше такого-то возраста. Это может быть не закон, могут быть исключения, но должны быть какие-то правила… Я сам себя ловлю. Бывало, машина станет, выскакиваешь, как пуля, а теперь одну, вторую ногу выдвинешь, и я замечаю, что я приобрел приемы старика, которые свойственны каждому старику. (Шум в зале.) Нет, товарищи, вы меня не подбадривайте. Я у вас не прошусь на пенсию, но я уже пенсионер по возрасту…

Через полгода Хрущев немного смягчил свою позицию относительно того, сколько времени можно занимать высшие посты, сделал послабление для товарищей:

— Не надо поддаваться настроению демократизма, надо все-таки реально представлять ответственность за наше дело. Но я все-таки считаю, что следует оставить три срока для союзного руководства и два срока для всех остальных.

Именно эта идея принесла Хрущеву больше всего врагов внутри аппарата. В нашей стране не удаются попытки ограничить всевластие верхушки временными сроками.