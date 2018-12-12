Роскомнадзор грозит заблокировать Google

В Роскомнадзоре готовы пойти на изменение законодательства, чтобы заблокировать Google на территории России. Это произойдет, если компания будет игнорировать требования о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, сообщил «Интерфаксу» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка», — сказал Субботин.

Он отметил, что поправки могут быть внесены в 149 Федеральный закон «Об информации».

Накануне Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за отказ фильтровать запрещенный контент.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, вступил в силу 26 сентября. По данным РКН закон соблюдают Яндекс, Спутник и Mail.ru, но не Google.