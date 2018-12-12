«Проект»: на стройках ВТБ зарабатывает друг зампреда банка

Бенефициаром нескольких крупных столичных строек, которые финансирует ВТБ, оказался долларовый миллионер, который имеет давние связи с зампредом банка.

Как утверждает издание «Проект», речь идет о Романе Громоздове, который был деловым партнером зампреда ВТБ Андрея Пучкова, курирующего непрофильные активы. Например, в 2016 году Громоздов продал одну из своих фирм Пучкову.

Компании Громоздова застраивают три жилых комплекса под брендом «Дон-строя», а все стройки «Дон-строя» финансирует госбанк ВТБ. Также Громоздов владеет заводом и охотничьем угодьем в Тверской области, которое «Новая газета» связывала с Дмитрием Медведевым, пишут авторы расследования.