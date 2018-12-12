Консерваторы инициировали голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй

Законодатели из Консервативной партии Терезы Мэй инициировали голосование о вотуме недоверия лидеру на фоне резкого усиления неопределенности вокруг выхода Британии из Евросоюза.Как сообщает Reuters, голосование состоится между 18.00 и 20.00 (21.00-23.00 МСК) в Палате общин.
В случае если простое большинство членов фракции выскажется против Мэй, она должна будет покинуть пост лидера партии и премьер-министра, пишет Русская служба «Би-би-си».
Голосование по поводу вотума недоверия стало возможным после того, как 48 парламентариев — консерваторов (15% от нынешнего числа депутатов) написали письма, в которых заявили, что больше не доверяют партийному лидеру.