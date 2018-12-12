В Болгарии нашлась недвижимость уволившегося начальника центра «Э» Валиулина

Ушедший с поста главы ЦПЭ МВД России генерал-майор полиции Тимур Валиулин приобрел в две квартиры в Болгарии, в 2017 году он их продал, но в реестре недвижимости они продолжают числиться за ним.

Тимур Валиулин неожиданно подал в отставку 11 декабря, по данным СМИ, это произошло потому, что он не объявил о продаже недвижимости в Болгарии, но совместное расследование болгарского издания Bivollu и российского центра Transparency International, показало, что это была не продажа, а необъявленное приобретение недвижимости.