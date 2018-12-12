В Болгарии нашлась недвижимость уволившегося начальника центра «Э» Валиулина

Ушедший с поста главы ЦПЭ МВД России генерал-майор полиции Тимур Валиулин приобрел в две квартиры в Болгарии, в 2017 году он их продал, но в реестре недвижимости они продолжают числиться за ним.
Тимур Валиулин неожиданно подал в отставку 11 декабря, по данным СМИ, это произошло потому, что он не объявил о продаже недвижимости в Болгарии, но совместное расследование болгарского издания Bivollu и российского центра Transparency International, показало, что это была не продажа, а необъявленное приобретение недвижимости.В 2006 году Валиулин приобрел в курортном городе Бяла квартиру площадью 107 кв.м. за 249 245 болгарских левов, в 2011 году он приобрел еще одну квартиру за 112 655 левов. В 2017 году он продал их частному лицу за 361,901 тыс. левов. Но в реестре собственности оба объекта продолжают числиться за Валиулиным, утверждают расследователи.
Валиулин возглавлял главк по борьбе с экстремизмом с 2012 года, в апреле 2018 он внесен в санкционный список США. В октябре 2017 года Валиулин во время заседания Совета по правам человека при президенте России предложил ввести ответственность родителей и учителей подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях.