Губернаторы предпочитают идти на выборы сами, а не от ЕР

Врио губернаторов Сахалинской области Валерий Лимаренко, Санкт-Петербурга Александр Беглов, Липецкой области Игорь Артамонов намерены пойти на выборы в качестве самовыдвиженцев, а не баллотироваться от партии «Единая Россия».

Таким образом, минимум трое из восьми врио губернаторов, которым предстоят выборы в 2019 году, хотят отказаться от помощи партий. И на последние в этом году выборы — 16 декабря в Приморском крае — врио губернатора Олег Кожемяко также идет самовыдвиженцем, пишут «Ведомости».

Газета отмечает, что в сентябре самовыдвиженцев среди губернаторов было двое: мэр Москвы — единоросс Сергей Собянин и эсер Александр Бурков в Омской области. С момента возвращения прямых выборов в 2012 году без партии выдвигались всего три действующих руководителя: Собянин в 2013 году, Никита Белых в Кировской области в 2014 году и Алексей Дюмин в Тульской области в 2016 году.

Причинами самовыдвижения стали снижение рейтинга «Единой России» и опасения, что партийный флаг повысит антирейтинг кандидата, полагает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Если человек сегодня идет от «Единой России», то он превращается в удобную мишень для критики. До повышения пенсионного возраста ее рейтинг был выше 45%, а сейчас — 32–35%. Голосование сторонников партии не дает теперь большинства».

«Кандидаты стараются не вступать в близкие отношения с партией — из опасения личной компрометации. Видимо, те, кто уже отказался выдвигаться от партии, имеет на руках социологию, которая показывает перетекание электората в случае самовыдвижения или выдвижения от партии. Скорее всего, эти цифры отличаются — и, видимо, не в пользу партии», — говорит политтехнолог Андрей Колядин.