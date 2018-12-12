Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

Сбербанк снизил прогноз по курсу рубля и по инфляции на 2019—2020 годы.

«Сбербанк ожидает курс рубля в 2019—2020 годах на уровне 65—70 рублей за доллар, что хуже ожиданий стратегии до 2020 года», — сказала вице-президент, директор департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерина Латыпова, передает портал Banki.ru.

В августе Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей — в 2020 году.

Инфляцию в 2019—2020 годах Сбербанк ожидает на уровне 4—5%, что также хуже ожиданий стратегии. Ранее Сбербанк ожидал инфляцию на уровне 4,4% на конец 2019 года, 4% — на конец 2020-го.

В Минэкономразвития прогнозировали, что по итогам текущего года средний курс доллара составит 61,7 рубля. В 2019 году прогнозируется курс в 63,9 рубля за доллар в базовом сценарии и 65,7 рубля — в консервативном, в 2020-м — 63,8 и 67,9 рубля соответственно.

Согласно представленному министерством прогнозу социально-экономического развития на период до 2036 года, к концу прогнозного отрезка времени курс может постепенно дойти до 75,2 рубля за доллар. Но в МЭР подчеркивали, что речь идет не о «точных предсказаниях», а о попытке взглянуть на долгосрочные тренды.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ранее прогнозировало, что курс доллара в России на конец 2018 года будет находиться на уровне 66,5 рубля, а в 2019—2020 годах будет близок к 67,5 рубля.