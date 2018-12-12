Более 40% россиян не читали Конституцию страны

42% опрошенных «Левада-центром» россиян никогда не читали Конституцию РФ. При этом 61% знает, что День Конституции отмечается 12 декабря, передает «Интерфакс».

Большинство (76%) опрошенных полагают, что власти соблюдают основной закон страны, а 18% придерживаются противоположной точки зрения.

Для привлечения внимания к Конституции и ее изучению в этом году сенатор Людмила Нарусова и глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов призывали вновь сделать 12 декабря общегосударственным выходным.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. В 1994 году указом президента день 12 декабря был объявлен государственным праздником и нерабочим днем. По решению Госдумы от 2004 года День Конституции с 2005 года перестал быть выходным.