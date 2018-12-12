Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой призвала европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США сделать все для поддержки европейской энергобезопасности и ввести в отношении проекта.

«Геополитический интерес России к «Северному потоку-2» заключается не в повышении энергетической безопасности Европы, а в том, чтобы вбить клин между странами Европы и радикально сократить существующую украинскую газотранспортную систему», — говорится в документе Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса российскому проекту. Администрация Трампа рассматривает возможные санкции против европейских компаний, участвующих в нем, отмечает Bloomberg В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал закон, дающий ему право наказывать компании, вовлеченные в «Северный поток-2», утверждая, что газопровод сделает Германию «пленницей» Москвы. В ответ Москва заявила, что атаки Трампа являются попыткой продвигать на европейский рынок американский сжиженный природный газ.